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Агент о том, что Бальде в запасе «Спартака» – это воспитательная мера Абаскаля: «Это фейки. Проблем нет. Кейта найдет место в составе» 

Агент о том, что Бальде в запасе «Спартака» – это воспитательная мера Абаскаля: «Это фейки. Проблем нет. Кейта найдет место в составе» 

Агент Кейта Бальде опроверг информацию о форварде «Спартака». Сообщалось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не ставит нападающего в состав из-за воспитательных мер.

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