Дуглас Макгрегор: Американских коммандос в Газе «растерзали на куски»

Разгром спецназа США и Израиля в палестинских туннелях — приговор Байдену Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Дмитрий Ежов Павел Фельдман Отряд американских и израильских спецназовцев был уничтожен в секторе Газа.
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