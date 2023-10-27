Бывший парламентарий давно ушёл из политикфото: t.me/olegtsarov--> Совершено покушение на бывшего народного депутата Украины Олега Царёва, он находится в тяжёлом состоянии, сообщил 27 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Экс-депутата Рады Царёва пытались расстрелять
Комментарии
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лина любимцева
ДАЙ БОГ врачи выходят Олега Царева!!!
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1 н.
лл
лина любимцева
Да черт его знает что вообще творится на границах!! ОНИ ВООБЩЕ ЕСТЬ, ЭТИ ГРАНИЦЫ?!! Или заваливай кто пожелает- проходной двор сделали из России!!
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1 н.
Александр Николаевич
Как житель этой территории, могу сказать, ЧТО нет ни каких границ и пр.! В С Е " жители " настолько перемешались, что "соседа" завтра можно в лицо не узнать, а что у него "ЗА ПАЗУХОЙ" - тем более!!! КОРОЧЕ=С В О !!!
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1 н.
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