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Экс-депутата Рады Царёва пытались расстрелять

Экс-депутата Рады Царёва пытались расстрелять

Бывший парламентарий давно ушёл из политикфото: t.me/olegtsarov--> Совершено покушение на бывшего народного депутата Украины Олега Царёва, он находится в тяжёлом состоянии, сообщил 27 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Комментарии
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лина любимцева
ДАЙ БОГ врачи выходят Олега  Царева!!!
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1 н.
лл
лина любимцева
Да черт его знает что вообще творится на границах!! ОНИ ВООБЩЕ ЕСТЬ, ЭТИ ГРАНИЦЫ?!!   Или заваливай кто пожелает- проходной двор сделали из России!!
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1 н.
Александр Николаевич
Как житель этой территории, могу сказать, ЧТО нет ни каких границ и пр.! В С Е  &quot; жители &quot; настолько перемешались, что &quot;соседа&quot; завтра можно в лицо не узнать, а что у него &quot;ЗА ПАЗУХОЙ&quot;  - тем более!!! КОРОЧЕ=С В О !!!
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1 н.

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