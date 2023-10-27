Экс-депутата Рады Царёва пытались расстрелять

Да черт его знает что вообще творится на границах!! ОНИ ВООБЩЕ ЕСТЬ, ЭТИ ГРАНИЦЫ?!! Или заваливай кто пожелает- проходной двор сделали из России!!

Александр Николаевич

Как житель этой территории, могу сказать, ЧТО нет ни каких границ и пр.! В С Е " жители " настолько перемешались, что "соседа" завтра можно в лицо не узнать, а что у него "ЗА ПАЗУХОЙ" - тем более!!! КОРОЧЕ=С В О !!!