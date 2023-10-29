Л-логика и Ф- факты це москальские придумки или... почему так много дурней знающих ШО делать и как управлять ЦБ РФ...

Объясняем на пальцах чтобы они прекратили позорить себя глупостями Иногда, как чёртики из табакерки один за другим выскакивают люди, не имеющие ни логики, ни здравого смысла, которые начинают выкрикивать заезженные обвинения, ничего не понимая в их сути и не пытаясь разобраться.