Китай ограничил экспорт деталей для дронов в США и Европу

Передача дронов одному из подразделений украинских войск (с) Архивное изображение Правительство Китайской Народной Республики — страны производителя 80% всех коммерческих беспилотников в мире — ввело ограничения на поставки компонентов для дронов.
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