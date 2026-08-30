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КрАЗ: от танкового двигателя на гонках до фанерных кабин и заводских огородов

КрАЗ: от танкового двигателя на гонках до фанерных кабин и заводских огородов

История, о которой хочется рассказать, началась не с завода и не с чертежей, а с одной безумной идеи, родившейся в самый неподходящий момент.

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