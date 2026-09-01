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Шпаргалки, медаль и вечерняя школа: как учились Волочкова, Киркоров, Басков и другие звезды

Шпаргалки, медаль и вечерняя школа: как учились Волочкова, Киркоров, Басков и другие звезды

За глянцевым блеском, аншлагами и ковровыми дорожками скрываются самые обычные школьные годы — с контрольными, репетиторами, влюбленностями и первыми выговорами.

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