Продюсер заступился за Седокову в связи со смертью Тиммы

Продюсер Дворцов заявил, что певица Седокова не доводила экс-мужа до смерти Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова не причастна к самоубийству своего бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы, заявил KP.
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