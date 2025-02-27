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Продюсер заступился за Седокову в связи со смертью Тиммы

Продюсер заступился за Седокову в связи со смертью Тиммы

Продюсер Дворцов заявил, что певица Седокова не доводила экс-мужа до смерти Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова не причастна к самоубийству своего бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы, заявил KP.

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