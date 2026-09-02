Иранцы умеют в PR

Иранцы умеют делать прикольные ролики.https://maxfux.livejournal.com/1581613.html?utm_referrer=mir.На этот раз русский медведь, иранский гепард и китайский дракон выступают единым фронтом на Совете Безопасности ООН по Ормузу.
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