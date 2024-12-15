Спасаются бегством: из подготовленной Францией бригады ВСУ дезертировали тысячи бойцов

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Из состава 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, которая прошла обучение во Франции, почти сразу после прибытия на передовые позиции дезертировало около тысячи военнослужащих.