Спасаются бегством: из подготовленной Францией бригады ВСУ дезертировали тысячи бойцов

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Из состава 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, которая прошла обучение во Франции, почти сразу после прибытия на передовые позиции дезертировало около тысячи военнослужащих.
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