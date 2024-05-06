Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • ИРИНА СУВОРОВА
    Прелесть какая.Самоучка стала пр...
  • Наталья Эрнст
    Любовь - золотые руки, это про Вас 👌👍Самоучка стала пр...
  • Наталья Середа
    Это же мы - советские пенсионеры в детстве! В настоящих валенках,шапках-ушанках,бабушкиных платках на настоящей , сне...Самоучка стала пр...

Простая подвесная полка в стиле рустик своими руками

Простая подвесная полка в стиле рустик своими руками

Не за горами дачный сезон, а значит стили кантри и рустик временно выйдут на первый план. Для тех, кому близка их слегка грубоватая, природная эстетика, мы нашли простую инструкцию по созданию декоративных полок из деревянных балок.

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