Простая подвесная полка в стиле рустик своими руками

Не за горами дачный сезон, а значит стили кантри и рустик временно выйдут на первый план. Для тех, кому близка их слегка грубоватая, природная эстетика, мы нашли простую инструкцию по созданию декоративных полок из деревянных балок.
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