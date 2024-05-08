В Сочи 8 мая проведено порядка 30 крупных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы Вечером 8 мая у памятника адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» провели программу «Огонь памяти».
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В Сочи 8 мая проведено порядка 30 крупных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы Вечером 8 мая у памятника адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» провели программу «Огонь памяти».