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Apple повысила цены на старые iPhone после презентации iPhone 18

Apple повысила цены на старые iPhone после презентации iPhone 18

Apple увеличила цены сразу на четыре модели iPhone после презентации нового поколения смартфонов.

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