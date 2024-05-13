Путин снял Шойгу с должности министра обороны

ИЛИ СНИМАТЬ ИЛИ САЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Конечно не вовремя всеэто! Посмотрим дальше,Путину лучше знать!

ВМ

Владимир Моргунов

ПО-ДРУГОМУ, БЫЛО НЕЛЬЗЯ !!! ВСЕ-ИМЕЕТ ПРЕДЕЛ И ТЕРПЕНИЕ И РАЗМЕР ВОРОВСТВА В МО !!!! ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ !!!