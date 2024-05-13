Президент России Владимир Путин произвел ряд ключевых кадровых перестановок в стране. Одной из них стало назначение Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
Путин снял Шойгу с должности министра обороны
Комментарии
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александр арзамасцев
ИЛИ СНИМАТЬ ИЛИ САЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16 час.
Eduard
Конечно не вовремя всеэто! Посмотрим дальше,Путину лучше знать!
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14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ПО-ДРУГОМУ, БЫЛО НЕЛЬЗЯ !!! ВСЕ-ИМЕЕТ ПРЕДЕЛ И ТЕРПЕНИЕ И РАЗМЕР ВОРОВСТВА В МО !!!! ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ !!!
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13 час.
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