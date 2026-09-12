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Счастливый день футбольных петербургских «Зенитов». Хет-трик Ступар

Счастливый день футбольных петербургских «Зенитов». Хет-трик Ступар

Если мужской футбольный «Зенит», в субботу вырвавший победу у «Локомотива» (2:1), пока буксует на подступах к лидирующей тройке, то петербурженки осечек давно не допускают и занимают первое место в женском чемпионате России.

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