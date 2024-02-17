Быстров назвал бредом обвинения Промеса в контрабанде наркотиков

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который был объявлен прокуратурой Амстердама в международный розыск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии