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Быстров назвал бредом обвинения Промеса в контрабанде наркотиков

Быстров назвал бредом обвинения Промеса в контрабанде наркотиков

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который был объявлен прокуратурой Амстердама в международный розыск.

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