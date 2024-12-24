В США построят первую в мире термоядерную электростанцию

Проект термоядерной электростанции / © Commonwealth Fusion Systems Проектируемая электростанция будет использовать термоядерный реактор в форме тора типа токамак, оснащенный сильными магнитами, чтобы поддерживать горячую плазму в стабильном состоянии для термоядерного синтеза.
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