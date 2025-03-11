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Ивановские новости

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Ивановский СКР раскрыл подробности дела с участием оператора по обращению с ТКО

Ивановский СКР раскрыл подробности дела с участием оператора по обращению с ТКО

По версии следствия, фактический руководитель ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» договорился через посредника с первым заместителем начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области о передаче взятки за общее покровительство и попустительство в интересах ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» при осуществлении деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области, а также не внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами.

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