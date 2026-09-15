В Китае запущен завод по массовому производству человекоподобных роботов

Компания Ubtech из Китая сообщила о запуске первого в мире интеллектуального завода по производству гуманоидных роботов, рассчитанного на выпуск более 10 тысяч единиц в год.
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