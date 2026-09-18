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Царьград

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Politico сообщил: Еврокомиссия рассмотрит запрет на экспорт в Турцию

Politico сообщил: Еврокомиссия рассмотрит запрет на экспорт в Турцию

Еврокомиссия может запретить экспорт пластиковых отходов в Турцию из-за проблем с переработкой и загрязнением.

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