Навка рассказала о своих планах с Песковым на новогоднюю ночь

Жена пресс-секретаря президента РФ раскрыла, где проведет праздник. Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поведала, какие традиции есть в их семье на Новый год.
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