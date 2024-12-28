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Навка рассказала о своих планах с Песковым на новогоднюю ночь

Навка рассказала о своих планах с Песковым на новогоднюю ночь

Жена пресс-секретаря президента РФ раскрыла, где проведет праздник. Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поведала, какие традиции есть в их семье на Новый год.

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Комментарии
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зуфар юсупов
А вот интересно; кому рассказала Навка? Разве кому то интересно, что она будет делать в новогоднюю ночь?
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