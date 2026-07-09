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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Номинал "Пушкинской карты" могут увеличить до семи тысяч рублей

Номинал "Пушкинской карты" могут увеличить до семи тысяч рублей

Минкульт уже подготовил проект Министерство культуры РФ подготовило проект постановления, согласно которому с 1 сентября 2026 года лимит "Пушкинской карты" предлагается увеличить с 5 до 7 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

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