Номинал "Пушкинской карты" могут увеличить до семи тысяч рублей

Минкульт уже подготовил проект Министерство культуры РФ подготовило проект постановления, согласно которому с 1 сентября 2026 года лимит "Пушкинской карты" предлагается увеличить с 5 до 7 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".
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