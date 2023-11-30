Когда лучше стричь ногти и делать маникюр в декабре 2023 года по лунному календарю Алёна ЮрьеваНаступление декабря приносит с собой не только предвкушение праздников, но и желание заботиться о своей внешности.
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