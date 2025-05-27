Кроссовер Haval F7x: стоит ли покупать и как он едет

Осенью прошлого года мы тестировали новое поколение популярного кроссовера Haval F7, и тогда представители официального дилера Haval Motor Rus не подтвердили, будет ли выпущена версия F7x с покатой крышей.
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