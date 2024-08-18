Россиянин Селезнев развеял миф о среднем классе и свободе слова в США

Россиянин Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам заключения за кибермошенничество и вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между РФ и Западом, заявил, что в Соединенных Штатах больше нет среднего класса и свободы слова.