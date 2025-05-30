Honor вложит $10 млрд в развитие ИИ

Honor уже начала активную работу в области роботов. В частности, фирма сотрудничала с китайским стартапом Unitree Robotics, помогая ему создать человекоподобного робота, который установил рекорд по скорости бега — 4 метра в секунду.
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