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Honor вложит $10 млрд в развитие ИИ

Honor вложит $10 млрд в развитие ИИ

Honor уже начала активную работу в области роботов. В частности, фирма сотрудничала с китайским стартапом Unitree Robotics, помогая ему создать человекоподобного робота, который установил рекорд по скорости бега — 4 метра в секунду.

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