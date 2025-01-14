Николай Патрушев, ныне работающий помощником президента России, считает, что российско-американские переговоры по Украине вполне обойдутся без участия представителей Евросоюза, Великобритании […] The post Бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности: только Россия и США appeared first on Медиакратия.
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