Николай Патрушев, ныне работающий помощником президента России, считает, что российско-американские переговоры по Украине вполне обойдутся без участия представителей Евросоюза, Великобритании […] The post Бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности: только Россия и США appeared first on Медиакратия.