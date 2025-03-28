Ротенберг о словах Ги Буше про 30 часов просмотра видео перед плей-офф: «В сутках только 24 часа, 30 – это без сна. СКА, наверное, разбирал соперника больше, чем «Авангард»

СКА уступил московскому «Динамо» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (1:3, 0-1). – Вчера плей-офф стартовал, и, например, тренер «Авангарда» сказал, что они 30 часов смотрели видео «Металлурга».
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