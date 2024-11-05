СК выявил хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны

© Александр Щербак/ ТАСС, архив Как сообщили в пресс-службе комитета, в преступлении обвиняется экс-начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев МОСКВА, 5 ноября.
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