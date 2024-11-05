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Закон и Порядок

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СК выявил хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны

СК выявил хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны

© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив Как сообщили в пресс-службе комитета, в преступлении обвиняется экс-начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев МОСКВА, 5 ноября.

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