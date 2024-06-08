Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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А молодцы однако!! Респект!

А молодцы однако!! Респект!

Йеменские хуситы нанесли удары беспилотниками по трем судам, находящимся в израильском порту Хайфа, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

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