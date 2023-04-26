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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать седьмое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1100 ="Благо - это не деньги, деньги - это не счастье; благо и счастье - это работа во имя Высших Целей, во имя Бога"=Ваше здоровье, счастье, состояние, ум определены мыслями, которым вы отдаёте предпочтение = Величайшая сложность Жизни — найти себя, вторая по величине - быть счастливым с тем, кого вы найдёте =Вытаскивая из себя страх и слабость и, открыто предъявляя их Миру, мы превращаем их в Силу = Главное, наступило время прийти к Истине.

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