Генсек НАТО заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является самообороной Долго и монотонно твердящие о нежелании эскалации конфликта на Украине западные союзники Киева продолжают сбрасывать маски.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Генсек НАТО заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является самообороной Долго и монотонно твердящие о нежелании эскалации конфликта на Украине западные союзники Киева продолжают сбрасывать маски.
Свежие комментарии