Рыбьи слёзы: Пашинян приполз к Путину молить о пощаде, пока Зеленский добивает армянский бизнес

Пашиняна припёрло. Настолько, что прямо невтерпёж: 6 июля примчался в Екатеринбург на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а 27 июля позвонил Владимиру Путину – умолял вернуть армянские товары на русский рынок.