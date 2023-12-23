ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла за 28 дней на 52%

При этом наибольшее число заболевших выявили в России.фото: pixabay.com/fernandozhiminaicela--> В период с 20 ноября по 17 декабря заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии