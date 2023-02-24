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Чтобы жила Россия Украина должна умереть

Чтобы жила Россия Украина должна умереть

Сейчас идут жаркие дискуссии о судьбе Украины после окончания СВО. Будет ли Украина существовать как дружественная России страна, какую часть Украины Россия вернёт себе, а какую часть отдаст Польше и Румынии, либо ей суждено вообще исчезнуть.

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