А может Америке отдать ключи от квартиры, где деньги лежат?

Галина Смирнова

Любая дружба с Америкой строится на главном принципе; пусти козла в огород. Мы также точно с ними дружили. В святые 90-е. А теперь козёл по ту сторону ограды и типа - как вы могли!!!! Плюнули в душу!!! И вааще - все, кто не пускает козла в огород - сплошь диктатуры и автократии! :-)