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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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А может Америке отдать ключи от квартиры, где деньги лежат?

А может Америке отдать ключи от квартиры, где деньги лежат?

И дипломат с кнопкой им отдать. Да. А что, уже пора. Во всяком случае, им очень этого хочется. Они, правда, стесняются вот так прямо об этом сказать.

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Комментарии
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Игорь
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21 час.
Галина Смирнова
Любая дружба с Америкой строится на главном принципе; пусти козла в огород.  Мы также точно с ними дружили. В святые 90-е. А теперь козёл по ту сторону ограды и типа - как вы могли!!!! Плюнули в душу!!! И вааще - все, кто не пускает козла в огород - сплошь диктатуры и автократии! :-)
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17 час.

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