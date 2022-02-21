РЕН ТВ

194 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Нефеденков
    Давно нужно было это сделатьСНБО: Киев продол...
  • ПВО
    вали к чертям!!! и земляков с собой прихвати!Поверенный в дела...
  • Oleg
    Жлоб истерия-а вдруг другие дадут - но не дадут а отберут то что наворовали и вылезет правда а не то что брехали!!!Депутат Рады внес...

Блинкен пообещал стремительный ответ США на признание ДНР и ЛНР

Блинкен пообещал стремительный ответ США на признание ДНР и ЛНР

Global Look Press/ Pool via CNP/Keystone Press Agency/Yuri Gripas Признание российской стороной независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) влечет за собой необходимость "стремительного и твердого ответа".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх