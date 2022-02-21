Блинкен пообещал стремительный ответ США на признание ДНР и ЛНР

Global Look Press/ Pool via CNP/Keystone Press Agency/Yuri Gripas Признание российской стороной независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) влечет за собой необходимость "стремительного и твердого ответа".
Global Look Press/ Pool via CNP/Keystone Press Agency/Yuri Gripas Признание российской стороной независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) влечет за собой необходимость "стремительного и твердого ответа".
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