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Царьград

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Эксперт Леонков: атаку ВСУ на Ярославскую область вели дроны с американским ИИ

Эксперт Леонков: атаку ВСУ на Ярославскую область вели дроны с американским ИИ

Эксперт указал на американский след в массированной атаке на Ярославскую область.Массированная атака беспилотников на Ярославскую область стала возможной благодаря использованию американских технологий — спутниковой сети Starshield и системы управления PRISM на основе искусственного интеллекта.

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