Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина Кава
    Много есть народных примет и пословиц на тему этой статьи, ну, например: "Цыплят по осени считают" или "Не говори "Го...Вадим Булавинов: ...
  • Лариса Кирышева (Сидорова)
    Рецепт из серии как долго изводить кучу не дешевых и плохо сочетаемых продуктов путём многократной тепловой обработкиМясные и куриные ...
  • вячеслав харченко
    А вы как думали, с Петрограда пошло освобождение народа от этих сволочей, теперь процесс идёт в обратную сторону, все...Царевич Гога: заг...

Дзержинская НКО «ПараПлан» стала победителем регионального конкурса «БИЗНЕС-МОСТ»

Дзержинская НКО «ПараПлан» стала победителем регионального конкурса «БИЗНЕС-МОСТ»

В Нижегородской области подвели итоги конкурса социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ», состоявшегося в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх