Дзержинская НКО «ПараПлан» стала победителем регионального конкурса «БИЗНЕС-МОСТ»

В Нижегородской области подвели итоги конкурса социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ», состоявшегося в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В Нижегородской области подвели итоги конкурса социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ», состоявшегося в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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