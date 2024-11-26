Путин: открытие русских школ в Казахстане — важный шаг для сотрудничества

Поддержку проектам по созданию новых русскоязычных школ в Казахстане и улучшению качества обучения на русском языке выразил президент России Владимир Путин, сообщает 27 ноября пресс-служба российского лидера.
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