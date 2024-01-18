Пентагон не назвал точной даты окончания дистанционного режима работы Остина

Конкретная дата окончания дистанционной работы министра обороны США Ллойда Остина пока неизвестна. Об этом в четверг, 18 января, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.
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