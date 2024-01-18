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Пентагон не назвал точной даты окончания дистанционного режима работы Остина

Пентагон не назвал точной даты окончания дистанционного режима работы Остина

Конкретная дата окончания дистанционной работы министра обороны США Ллойда Остина пока неизвестна. Об этом в четверг, 18 января, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

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