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Зеленский намерен усилить оборону Бахмута

Зеленский намерен усилить оборону Бахмута

Украинское командование усилит оборону Бахмута (Артемовска). Это стало известно из опубликованного в ночь на среду, 15 марта, видеообращения президента Владимира Зеленского.

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