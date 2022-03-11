С миру по нитке

12 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Земли Макаренков
    У меня из электрода четвёрки, уже 5 лет верой и правдой!Простейший замок,...
  • ОЛЕГ Vinogradov
    Не замок,- так косяки...Простейший замок,...
  • Анатолий Ворончихин
    Помню, на голубятне у меня стояло нечто подобное. Будку ломали, замки не могли. Голуби... детство с юностью....Простейший замок,...

Милое украшение из пряжи и бусин. Свяжите без труда очень красивый браслет, шнур или ленту

Милое украшение из пряжи и бусин. Свяжите без труда очень красивый браслет, шнур или ленту

Вязаные украшения с бусинами смотрятся очень стильно. Свяжите без труда очень красивый браслет, шнур или ленту, в зависимости от длины и размера готового изделия, по вашему желанию! Вязание начинаем с создания узла и первой воздушной петли на пряже.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх