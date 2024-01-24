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  • Андрей Ф
    Странно, когда самолет упал, они точно знали, что на борту ракеты С-300. А теперь что-то сразу занезнали...Военная разведка ...
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Захарова: мирные инициативы от поставщиков оружия киевскому режиму - манипуляция

Захарова: мирные инициативы от поставщиков оружия киевскому режиму - манипуляция

В случае, когда предложения о переговорах по миру на Украине поступают параллельно с поставками оружия киевскому режиму, то это – политическая манипуляция, а не честное желание урегулировать украинский конфликт.

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