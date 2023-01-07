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Манчини о смерти Виалли: «После ухода Синиши я потерял еще одного брата. С его силой я пойду вперед, чтобы посвятить ему то, о чем мы мечтали всю жизнь»

Роберто Манчини высказался о Джанлуке Виалли. Экс-форвард сборной Италии скончался вчера. Он с 2017 года боролся с раком.

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