Блинкен и Ван И обсудили разногласия США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен и прибывший в страну с официальным визитом глава Министерства иностранных дел КНР Ван И провели обсуждение вопросов, в рамках которых у двух государств существуют разногласия.
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