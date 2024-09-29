Раскрыть туристический потенциал: в Старой Руссе прошел Малый форум СМИ Северо-Запада

Участники обсудили развитие регионов Северо-Западного федерального округа и проект «Серебряное ожерелье России» Малый форум СМИ Северо-Запада – традиционное выездное заседание Ассоциации СМИ Северо-Запада – в этом году прошел в Старой Руссе (Новгородская область), ставшей столицей проекта «Серебряное ожерелье России».
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