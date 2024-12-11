Эксперты рассказали о способах оформления налогового вычета по ПДС

С начала 2025 года любой официально работающий в России гражданин, работодатель которого регулярно делает отчисления в бюджет по налогу на доходы физического лица (НДФЛ), имеет право на получение налогового вычета по новой программе долгосрочных сбережений (ПДС).
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