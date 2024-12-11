ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Т.е. эту хрень можно было заказать удаленно??? Проснулись.Депутаты предложи...
  • Вячеслав Денисов
    Ну, да... раньше этот идиот не знал, что людей резать ножом нехорошо. Какой умный у нас суд, что догадался запретить ...В Краснодаре избр...
  • ИгорьОвчаренко
    Как водили МУ-МУ так и будем водить. Только заканчивается третий год войны....В Госдуме высказа...

Эксперты рассказали о способах оформления налогового вычета по ПДС

Эксперты рассказали о способах оформления налогового вычета по ПДС

С начала 2025 года любой официально работающий в России гражданин, работодатель которого регулярно делает отчисления в бюджет по налогу на доходы физического лица (НДФЛ), имеет право на получение налогового вычета по новой программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх