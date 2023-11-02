15+ стихов, которые хоть на полчасика отвекуют от утомительного быта

Вечер за чтением сборника поэзии может принести не только удовольствие, но и пользу. Есть мнение, что заучивание стихов наизусть помогает улучшить память, укрепляют когнитивные функции и побуждает к самоанализу.
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