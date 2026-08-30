Почти каждая 3-я вакансия в кибербезопасности в странах G7 уже требует навыков ИИ

Доля таких вакансий выросла с 14,2% до 28,5% за год В странах G7 навыки искусственного интеллекта за последние полгода стали требованием почти в 3 из 10 вакансий в сфере кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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